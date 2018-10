Sijthoff gebouw in Rijswijk wordt waarschijnlijk hotel

RIJSWIJK - Een deel van het voormalig Sijthoff gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk wordt waarschijnlijk omgebouwd tot een hotel met 164 kamers. Projectontwikkelaar SB Projects heeft de plannen hiervoor gepresenteerd. Omdat een hotel niet past in het huidige bestemmingsplan, moet dit gewijzigd worden.

Het Sijthoff gebouw werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw door Prins Claus geopend en huisvestte de redactie van Sijthoff Pers. Met in grote letters 'Haagsche Courant' op het dak was het markante gebouw vanaf de A13 niet te missen. Sinds 2009 staat het gebouw leeg.

De ontwikkeling van het 'Sijthoff center', waarvan het hotel onderdeel is, maakt deel uit van de toekomstvisie van de gemeente Rijswijk om de Plaspoelpolder om te vormen. Het gebied moet van een plek waar alleen overdag gewerkt wordt, veranderen in een gebied met 'een dynamisch 24/7 klimaat' waarin 'een mix van de functies werken, leren, ontspannen en wonen' een belangrijke rol speelt, aldus de gemeente Rijswijk.



Vijf verdiepingen

Het hotel gaat de onderste vijf verdiepingen van het gebouw beslaan. Naast 164 kamers krijgt het ook een bar, een lobby met werkruimtes, een conferentiezaal, vergaderzalen en een restaurant met terras. De levensvatbaarheid van het hotel is onderzocht. Uit die studie blijkt dat er op de lange termijn voldoende ruimte is voor nieuwe hotelkamers in de Haagse regio.

Het wijzigingsplan, dat nodig is om het hotel binnen het bestemmingsplan mogelijk te maken, ligt tot donderdag 1 november van dit jaar ter inzage. Iedereen kan het online bekijken en een inspraakreactie indienen. Voor wie het plan liever in zijn handen houdt, ligt een papieren exemplaar ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het stadhuis van Rijswijk.



Inloopbijeenkomst

Daarnaast wordt er op 30 oktober een inloopbijeenkomst georganiseerd in het Infocenter Plaspoelpolder aan de Handelskade 49 in Rijswijk. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van SB Projects en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

