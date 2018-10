Auto-inbrekers betrapt, maar stelen wel navigatiesysteem

DEN HAAG - Een inwoner van Den Haag betrapt twee inbrekers als hij ’s nachts het alarm van zijn auto hoort afgaan. Ze slaan meteen op de vlucht, maar nemen wel het ingebouwde navigatiesysteem mee. De twee verdachten zijn gefilmd door een camera in de buurt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De eigenaar van de auto woont aan de Troelstrakade in Den Haag. In de nacht van zondag 16 op maandag 17 september zit hij rond 2.15 uur te gamen in zijn woonkamer, als hij plotseling het alarm van zijn auto hoort. Hij checkt wat er aan de hand is, maar ziet door het raam niemand bij zijn auto. Met de afstandsbediening zet hij het alarm weer uit.

Vlak daarna begin het alarm weer te loeien. Nu ziet de man dat er twee mannen bij zijn auto staan. Hij bedenkt zich geen moment, rent naar buiten en gaat op de mannen af. Die schrikken, maar komen ook op hem af. De eigenaar van de auto ziet dan dat één van de twee een vuurwapen in zijn hand heeft en hij deinst terug. De inbrekers rennen vervolgens de Hadewychstraat in en verdwijnen in de richting van de Moerweg.



Navigatiesysteem weg

Als het slachtoffer bij zijn auto komt, ziet hij dat een ruit is ingeslagen en dat het ingebouwde navigatiesysteem is gestolen. Een camera in de buurt heeft de twee verdachten gefilmd. Ze hangen voor de diefstal al even rond in de Hadewychstraat en schijnen met een zaklamp in een andere geparkeerde auto. Daarna lopen ze naar de Troelstrakade om in te breken.

Eén van de twee verdachten heeft kort zwart haar, een rond gezicht met baardgroei en een stevig postuur. De jas die hij draagt is van het merk Canada Goose. De ander is minder duidelijk herkenbaar. Hij heeft een donkere huidskleur en draagt een grijze broek, een grijze jas met capuchon met daaronder een wit shirt en lichtkleurige gympen. Misschien zegt zijn kleding of de combinatie van de twee u wel iets.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem