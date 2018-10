Horloge van bijna 10.000 euro gestolen bij winkel Den Haag

DEN HAAG - Een man en een vrouw hebben samengewerkt om een horloge van Cartier ter waarde van 9.950 euro te stelen. Terwijl de man de verkoper afleidt met vragen over het horloge, stopt de vrouw het waarschijnlijk ongezien onder haar jurk.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op woensdag 15 augustus bij Watch-site aan het Noordeinde in Den Haag. De man en de vrouw komen de winkel binnen en de man stelt de verkoper een aantal vragen over het horloge, dat uit de etalage is gehaald. De vrouw blijft intussen rondkijken.

Terwijl niemand het ziet, stopt de vrouw een ander duur horloge vermoedelijk onder haar jurk. Op de beelden is dit in de weerspiegeling van de ruit te zien. Daarna verlaten de twee de winkel zonder iets te kopen. Op het moment dat de eigenaar van de winkel het horloge terug wil zetten, ontdekt hij dat het is gestolen. De man en de vrouw zijn als enige in de winkel geweest op het moment van de diefstal.



Herkent u de man en vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem