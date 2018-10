Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto-inbreker heeft waarschijnlijk gestolen spullen bij zich De aangetroffen spullen | Foto: Politie De aangetroffen spullen | Foto: Politie De aangetroffen spullen | Foto: Politie De aangetroffen spullen | Foto: Politie

DEN HAAG - Eind september heeft de politie een verdachte van een auto-inbraak aangehouden in de Archipelbuurt in Den Haag. De man had een aantal spullen bij zich, die vermoedelijk ook zijn gestolen. De politie is op zoek naar de eigenaren van de spullen.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 oktober. Meer zaken zijn hier vinden. Het gaat om een gouden manchetknoop met zilveren strepen in het midden en om manchetknopen in de vorm van een oud kwartje. Verder diverse oude buitenlandse munten uit verschillende jaren, een blauwe afstandsbediening van het merk Nice, een powerbank van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en een witte iPhone 5 voorzien van zwart hoesje.

Zit er iets van u bij? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem