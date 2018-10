Overvaller Esso Den Haag blijkt toch niet wit geschminkt

DEN HAAG - De man die tankstation Esso aan de Valkenboslaan in Den Haag heeft overvallen, was toch niet wit geschminkt, ondanks eerdere berichten daarover. Dat laat de politie weten in het opsporingsprogramma Team West. De overvaller is nog niet gevonden en daarom roept de politie getuigen op om zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Het tankstation is op zondag 14 oktober rond 12.10 uur overvallen. Een 47-jarige medewerkster helpt op dat moment een klant. Achter die klant verschijnt ineens een man die haar bedreigt met een mes en geld eist. Als de vrouw niet meteen meewerkt, springt hij op de toonbank en doet onder bedreiging van het mes een greep in de kassa. Daarna verlaat hij de winkel met het geld.

Het gaat om een vrij kleine man van ongeveer 1,65 tot 1,75 meter. Hij wordt rond de 25 jaar oud geschat en heeft een tenger of slank postuur. Hij droeg een zwarte muts, een sjaal voor zijn gezicht en hij had een vest met een capuchon aan. Verder droeg hij een blauwe spijkerbroek en zwart/witte schoenen.



Waarschijnlijk niet geschminkt

In de eerste berichten na de overval werd door de politie gezegd dat het gezicht van de man wit geschminkt was. Maar nu blijkt dat dat waarschijnlijk niet het geval is.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van de overval aan de Valkenboslaan. Mogelijk heeft de overvaller al even rondgehangen in de buurt van de Esso, of heeft u gezien hoe hij is gevlucht. Ook mensen die menen de man te herkennen aan de hand van het signalement, worden gevraagd om contact op te nemen.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem