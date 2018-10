Hagenaars verdacht van overval met dodelijke afloop in Hoogeveen

DEN HAAG - Twee mannen uit Den Haag (30 en 31) worden verdacht van een overval met dodelijke afloop in Hoogeveen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Donderdag kwam de eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen om het leven bij een auto-ongeluk. Twee Hagenaars werden opgepakt. Het vermoeden bestond al dat het restaurant van het slachtoffer eerder die avond door hen was overvallen.

De 30-jarige Hagenaar zat waarschijnlijk achter het stuur van de verongelukte auto. Hij blijft 14 dagen langer vastzitten, dat bepaalde de rechter dinsdag. De 31-jarige man uit Den Haag is inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdachte. Het OM verdenkt beide mannen van een overval met de dood tot gevolg. 'Verder kunnen we niets kwijt over de zaak', zegt een woordvoerder van het OM.

Donderdagavond kwam de eigenaar van Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen om het leven bij een auto-ongeluk. Een BMW botste met hoge snelheid op een muurtje. Het slachtoffer zou mogelijk vlak daarvoor zijn overvallen door de twee mannen uit Den Haag. Volgens RTV Drenthe heeft de restauranteigenaar geprobeerd de overvallers tegen te houden, door zich vast te klampen aan de deur van de vluchtauto.

Veel geld in de auto





De restauranteigenaar werd zwaargewond gevonden naast de auto en overleed later. De 30-jarige Hagenaar zat gewond in de auto en werd opgepakt. De 31-jarige verdachte werd in de omgeving gearresteerd. In de auto werd een flinke hoeveelheid geld gevonden. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd voor de overleden restauranteigenaar.