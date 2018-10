13-jarige Naïm heeft al tien jaar ziekte van Lyme: 'Ik moet keuzes maken'

LEIDEN - Naïm uit Leiden is nog maar dertien jaar en vecht al tien jaar tegen de ziekte van Lyme. Hij heeft het merk Lymiez opgezet om meer aandacht te vragen voor de ziekte.

Toen hij twee was, werd Naïm gebeten door een teek. Pas vorig jaar kwam hij erachter dat hij de ziekte van Lyme heeft. Hij had in de jaren ervoor wel allerlei klachten gehad, maar omdat er nog veel onbekend is over de ziekte werd pas kort geleden duidelijk wat er echt aan de hand is.

Wel viel altijd op dat hij erg klein en licht is voor zijn leeftijd. Hij heeft ook tics, spiertrekkingen en vaak hoofdpijn. 'Ik moet keuzes maken in wat ik kan doen. Als ik naar school ga, heb ik veel minder energie voor andere leuke dingen', zegt hij tegen het Jeugdjournaal.



Medicijnen

Naïm krijgt medicijnen om zijn kwalen onder controle te houden, maar die kosten veel geld. Hij heeft een webshop opgericht waar hij shirts, truien en petten verkoopt. Met de opbrengst wil hij meebetalen aan medicijnen. Zijn ouders kunnen niet alles betalen. Daarnaast hoopt hij meer bekendheid te krijgen voor de ziekte. 'Omdat ik geen donaties wilde. Ik wilde niet zielig overkomen. Ik wilde geld verdienen op een manier waar de mensen iets in ruil voor terugkrijgen.'

Naïm gaat niet bij de pakken neer zitten. 'Ik wil verder gaan met mijn leven en alles oppaken. Ik wil er iets moois van maken.'