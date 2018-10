Mauritshuis breidt collectie uit met portret van Constantijn Huygens

Hoofdconversator Quentin Buvelot is verrukt met de aanwinst: '“Een droomaanwinst voor het Mauritshuis!', noemt hij het. 'Het schilderij sluit perfect aan bij de collectie van het Mauritshuis. De schilder, Daniël Seghers uit Antwerpen, was gespecialiseerd in bloemstillevens met een centrale voorstelling.'

De conversator vervolgt: 'In het hart van de aanwinst staat een gebeeldhouwde portretbuste van een beroemde Hagenaar, dichter en diplomaat Constantijn Huygens. Het schilderij was een geschenk van de schilder aan de dichter, die het liet inbouwen in een van de wanden van zijn huis aan het Plein, op steenworp afstand van het Mauritshuis. Geweldig dat het bloemstuk nu weer terug is gekeerd naar het hart van Den Haag.'



Eerste directeur Mauritshuis kocht het schilderij

De aanwinst is geschilderd op een grote koperplaat. Het schilderij is in het atelier van het Mauritshuis gerestaureerd. Nu is het werk in het museum te bezichtigen. Het museum heeft nog twee schilderijen van Seghers in bezit. Dit zijn een 'Bloemencartouche rond een buste van koning-stadhouder Willem III' en een 'Bloemencartouche met Mariabeeld'.

Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846), de eerste directeur van het Mauritshuis, hij kocht het schilderij in 1828 voor zijn privecollectie. Sindsdien was het onbekend waar het schilderij verbleef, todat het pas geleden opdook in een privécollectie. Het Mauritshuis kocht het kunstwerk met steun van de BankGiro Loterij en de heer H.B. van der Ven.

Daniël Seghers - Bloemencartouche rond een buste van Constantijn Huygens (1596-1687)

