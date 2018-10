Succesvolle vlucht voor Dakota: veilig aangekomen in Madurodam

DEN HAAG - Wie vanmiddag een vliegtuig over de A12 voorbij zag rijden; zag ze niet vliegen! Een Dakota van achttien meter lang en ruim vijf meter hoog reed van de Antwerpse haven naar Madurodam. Afgelopen maand werd hij verscheept vanuit Florida.

Het Haagse miniatuurstadje heeft het oude vliegtuig gekocht zodat het gebruikt kan worden voor de zesde indoorattractie. Het toestel moet nog wel worden gerestaureerd. Het is het eerste object in de kleinste stad van Nederland dat een schaal van één op één heeft.

Naar schatting zijn er wereldwijd momenteel nog maar circa vierhonderd Dakota's in gebruik. Daarnaast zijn er over de hele wereld zo’n tweehonderd exemplaren te bewonderen in musea.

