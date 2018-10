Lange rij voor Flying Tiger: winkel viert jubileum met ludieke actie

DEN HAAG - In het centrum van Den Haag staat een flinke rij voor de Flying Tiger. De koopjeswinkel verkoopt dinsdag alle producten voor een euro om het tienjarig bestaan van de keten in Nederland te vieren.

De rij voor de winkel in Den Haag is zo'n 38 meter, laat een verslaggever Bob Brinkman van Omroep West weten. Mensen die willen aansluiten, kijken verbaasd en twijfelend als ze aan komen lopen. Sommigen gaan er snel weer vandoor, maar anderen trotseren de rij, die ongeveer honderd hoofden telt. Binnenin de winkel is het rustiger, omdat er een medewerker van de winkelketen wachtende mensen mondjesmaat binnenlaat.

Koopjesjagers komen voor verschillende redenen naar de winkel. Een jonge meid is speciaal voor het Beer Pong-luchtbed gekomen, waarmee je het populaire drankspel in de zee kunt spelen. Normaal kost het twintig euro, vandaag dus maar een euro.



Dovenschool in Kenia

Andere mensen komen snel even in hun lunchpauze naar de winkel in de Haagse binnenstad. Een studente is net klaar met tentamens en komt dat vieren met de lage prijzen. Weer een ander hoopt 'de Scandinavische stijl' in zijn huis wat te updaten.

Eén vrouw staat al voor de tweede keer voor de winkeldeuren. Zij wil verf, potloden en stiften kopen voor een dovenschool in Kenia. Ze heeft 'heel veel' nodig om alle 120 kinderen op de school blij te maken. Daarvoor staat ze graag drie kwartier in de rij. Rond 12.00 uur was de wachttijd ongeveer drie kwartier. 'Ik hoop dat ik weer mijn slag kan slaan!', zegt de donateur.

Ook voor andere winkels in de regio staan lange rijen bij filialen van Flying Tiger.