Gebouw Verheeskade Den Haag ontruimd na 'vreemde lucht' De brandweer zette de omgeving af. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een gebouw aan de Verheeskade in Den Haag is dinsdagmiddag ontruimd, nadat er een vreemde geur werd geroken bij een garagebox in het pand van Shurgard.

De politie had de straat afgezet en de brandweer deed metingen. Het is nog niet bekend wat de geur heeft veroorzaakt. Na twintig minuten gingen de hulpdiensten weer retour. Het is onbekend wat de veroorzaker van de stank bij het Shurgard-opslagbedrijf is geweest.