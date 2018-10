Beschuit met muisjes na bevalling in restaurant: 'Drie kwartier tussen eerste wee en bevalling'

In Café Annie's is een baby geboren | Foto: facebookpagina van Annie's

LEIDEN - Bij restaurant Annie’s in Leiden serveren ze vandaag ook beschuit met muisjes. Maandagmiddag werd daar tot ieders verrassing een meisje geboren. Moeder en kind maken het goed. Het meisje heet alleen niet Annie, maar Chloë.

‘Het ging allemaal erg snel’, zegt Ilona Spierings van Annie’s. 'Toen de vrouw binnenkwam, was al snel duidelijk dat het niet goed ging. Ze zei dat ze pijn in haar rug en heftige pijnen had.'

Toen duidelijk werd dat de vrouw 40 weken zwanger was, gingen alle alarmbellen af bij Annie’s. ‘Het was een hectische situatie’, zegt Ilona. ‘Gelukkig kregen we eerst hulp van een vrouw die zei vijf kinderen te hebben. Even later bood ook een verpleegkundige haar hulp aan.’



Snelle bevalling

Nadat 112 gebeld was, waren de hulpdiensten snel ter plekke. ‘Ik denk dat tussen de eerste wee en de bevalling maar drie kwartier zat’, aldus Ilona. ‘De vader was nog net op tijd hier om de bevalling van zijn dochter mee te maken.’

‘Later belde het ziekenhuis ons met de mededeling dat moeder en kind het goed maken en dat de vader nog een keer bij ons langs wil komen.’

