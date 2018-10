Gezocht: Projectontwikkelaars met braakliggende grond voor uitstervende bijensoorten

DEN HAAG - De organisatie Honey Highway is op zoek naar projectontwikkelaars die braakliggende grond in de regio Den Haag hebben. Er moet 26.000 vierkante meter aan bloemen worden gezaaid voor bijen. Sommige soorten dreigen namelijk uit te sterven.

'Wilde bijen hebben het heel zwaar. Ze hebben moeite met het verzamelen van voedsel en met het aanleggen van een wintervoorraad', zegt een woordvoerder van Honey Highway. Volgens haar dreigen veel bijensoorten door het voedseltekort uit te sterven. 'Een bepaald soort komt alleen nog voor in de duinen.'

Honey Highway zaait rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen en plekken in wijken in om de bij te redden.



Geen groene weilanden

Projectontwikkelaars beschikken vaak over kale grond. Aan groene weilanden hebben bijen niet veel. Die gronden zitten vol met mest en daar groeien geen bloemen.

Kompaan Beer, een bedrijf dat in de Binckhorst zit, heeft bier gebrouwen om geld in te zamelen voor bloemenzaad. Er zijn 26.000 flesjes verkocht van het biertje Wannabee en daarmee is genoeg geld ingezameld voor 26.000 vierkante meter bloemen. Het bedrijf wil nu graag dat er in de regio Den Haag een Honey Highway, een plek voor bijen, insecten en kleine vogels, komt.



Braakliggend terrein

De organisatie Honey Highway hoeft niet per se een terrein dat nog veel jaren braakligt. 'Ook als er nog een jaar of twee niks mee gebeurt, zijn we geïnteresseerd.'