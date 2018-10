Celstraffen voor Bulgaarse ziekenhuis-stropers

DEN HAAG - Twee Bulgaren (25 en 48) die diefstallen pleegden in ziekenhuizen in Den Haag en andere steden zijn door de Haagse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk negen en vijftien maanden. Ze maakten laptops, tablets, mobieltjes en portemonnees buit. Volgens het OM maakten ze deel uit van een criminele organisatie van 'mobiele bandieten', maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.

Dimitar G. (48) en Aleksander A. (25) sloegen vanaf medio vorig jaar toe, met elkaar of afzonderlijk. Zo werd een slachtoffer dat in HMC Bronovo net was bevallen van een dochtertje, bestolen van haar laptop en portemonnee met 500 euro.

De mannen werden in oktober 2017 opgepakt in België. In hun BMW werden spullen aangetroffen die uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen waren ontvreemd. Nadat de Bulgaren in België eerst een gevangenisstraf van een half jaar uitzaten voor diefstallen uit ziekenhuizen daar, werden ze aan Nederland uitgeleverd.



Ziekenhuizen in Den Haag, Rotterdam, Gorinchem en Leiderdorp

De Haagse rechtbank acht bewezen dat de verdachten toesloegen in ziekenhuizen of klinieken in Den Haag, Rotterdam, Gorinchem en Leiderdorp. Wegens gebrek aan bewijs werd het tweetal vrijgesproken van soortgelijke diefstallen in Tiel, Apeldoorn en Capelle aan den IJssel. Mede daarom viel de straf lager uit dan de veertig maanden cel die tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden tegen beide Bulgaren waren geëist.

LEES OOK: