Caballero Fabriek krijgt een zusje: nog meer plek voor creatieve bedrijven in Den Haag

DEN HAAG - Het verzamelpand voor creatieve bedrijven De Caballero Fabriek aan de Binckhaven in Den Haag krijgt een zus aan de overkant van de straat. Het pand waarin nu nog de Hartink-Bank is gevestigd, wordt verbouwd tot een gebouw waarin groeiende innovatieve bedrijven onderdak gaan krijgen. Het wordt na een forse opknapbeurt De Titaan genoemd.

Volgens het Haags stadsbestuur is er op dit moment 'onvoldoende' huisvesting voor jonge of groeiende vernieuwende, creatieve bedrijven in Den Haag. Dit terwijl een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor dit soort ondernemers wel 'van cruciaal belang is voor de economische concurrentiekracht van Den Haag' en 'daarmee voor de toekomstige werkgelegenheid'.

Maar ondanks een grote vraag naar ruimte voor dit soort bedrijven, stokt het aanbod van betaalbare huisvesting voor creatieve ondernemers een beetje. Maar commerciële partijen laten het afweten, aldus het stadsbestuur. Dus moet de stad zelf in actie komen. 'Actieve, financiële en risicodragende inzet van de gemeente is nodig om regie te krijgen op de beschikbaarheid van (betaalbare) huisvesting van deze economisch voor Den Haag zo belangrijke doelgroep.'



Verbouwen

Het college van burgemeester en wethouders wil daarom 14,5 miljoen euro uittrekken voor het verbouwen van het pand aan de Saturnusstraat 95. Daarna moet een negatieve exploitatie de eerste tien jaar worden gedekt. Dat kost ook nog eens in totaal 3,5 miljoen.

Volgens de wethouders Saskia Bruines (D66, kenniseconomie) en Richard de Mos (Groep de Mos, economie) passen de plannen voor de omvorming van het pand waarin de leverancier van zorghulpmiddelen zat, prima bij wat er in de omgeving gebeurt. Zo is aan de overkant van de straat de Caballero Fabriek waarin tweehonderd creatieve bedrijfjes zijn gevestigd.



Broedplaats

Daarnaast opende de gemeente eerder dit al Apollo14, iets verderop aan de Saturnusstraat. Ook hierin zitten jonge beginnende bedrijven. Verder zijn rond in dit stukje van de Binckhorst ook nog de broedplaats de Besturing, het innovatieve bedrijf Secrid, de sociale onderneming Greenfox en brouwerij Kompaan gevestigd. De gemeente: 'Al deze bedrijven maken het schiereiland tot een dynamisch gebied met een uniek karakter.'

Het pand is eigendom van de gemeente. Het college stelt 'in goed overleg' te zijn met de Harting-Bank over een verhuizing naar een andere plek in de regio. Daarna zou het in september volgend jaar beschikbaar komen. Het moet wel eerst grondig worden verbouwd. Architectenbureau Braaksma & Roos heeft hiervoor een plan gemaakt.



Verdieping

De bedoeling is dat van het bestaande pand het dak wordt afgehaald en er een verdieping op komt. Daardoor ontstaat er ruimte van iets meer dan 11.000 vierkante meter voor ongeveer zeventig bedrijven en meer dan 350 arbeidsplaatsen. De oplevering is in 2021. De bedoeling is dat er vooral ondernemingen komen die zich inzetten voor een betere wereld.