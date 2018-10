Generation Discover festival vertrekt uit Den Haag

DEN HAAG - Het Generation Discover festival dat Shell de afgelopen jaren in Den Haag organiseerde, zal vanaf volgend jaar ieder jaar in een andere stad plaatsvinden. De gemeente Den Haag maakte eerder dit jaar bekend geen subsidie meer te verlenen aan het festival. Ook kon het festival rekenen op het nodige protest van verschillende organisaties. Desondanks trok Generation Discover een recordaantal bezoekers.

Volgens een woordvoerder van Shell heeft de beslissing om uit Den Haag te vertrekken niets te maken met de protesten of de subsidie. 'Dat we gaan rondreizen, wil niet zeggen dat we niet meer terugkomen in Den Haag, maar we willen onze sociale impact groter maken.' Dit betekent dat Shell na drie jaar in Den Haag meer kinderen uit andere regio's wil bereiken.

De afgelopen editie van het wetenschaps- en techniekfestival op het Malieveld trok tussen 17 en 21 oktober 35.000 bezoekers, een recordaantal. Een jaar eerder waren dat nog 30.000 mensen. Op het festival konden kinderen zich bezighouden met allerlei technische experimenten, veelal tot hun grote enthousiasme.



Protest

De weg naar het festival verliep echter niet zonder hobbels. Zo kondigde de gemeente aan dat het dit jaar geen subsidie zou verlenen. Een bijzonder bericht volgens Shell. 'We hebben de eerste twee jaar subsidie aangevraagd en gekregen. Het derde jaar hebben we dat niet aangevraagd, maar heeft de gemeente wel aangegeven dat we het niet krijgen.'

Daarnaast protesteerden organisaties als Fossielvrij Onderwijs en de Partij voor de Dieren tegen het feit dat Shell, een bedrijf dat zich vooral bezighoudt met fossiele brandstoffen, het festival organiseert. Volgens hen doet het bedrijf aan 'greenwashing en kindermarketing'. Voor de actiegroep voelt de beslissing van Shell om uit Den Haag te vertrekken dan ook als 'een kroon op onze campagne'.



Protesten vielen mee

Volgens Shell viel het met de protesten wel mee. Zo zouden 38 basisscholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) niet naar het festival gaan. Daarvan zijn er volgens Shell zeker zes wel geweest. 'Ook de directeur van die koepel, Gerard van Drielen, is op het festival geweest. Hij heeft een rondleiding gekregen en we hebben hem gesproken. Het contact is verder prima.'

Fossielvrij Onderwijs protesteerde door rond het festivalterrein te flyeren. Woordvoerder Femke Sleegers noemt het protest een succes. 'Met onze voorlichting wilden we kinderen, docenten en ouders stimuleren om kritisch na te denken over de échte bedoeling van Shell met het festival. Al onze flyers en stickers gingen op.' Volgens Sleegers zal er waar het festival ook naartoe gaat protest klinken.

