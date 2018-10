Negen maanden jeugddetentie voor Hagenaar voor grooming

DEN HAAG - De 19-jarige Hagenaar Raad Al D. is tot negen maanden jeugddetentie veroordeeld waarvan zes voorwaardelijk. De Haagse rechtbank acht bewezen dat hij het minderjarige meisje Emily uit Groningse Grootegast heeft geprobeerd over te halen tot seks (grooming). Ook wordt hij schuldig bevonden aan onttrekking van het meisje aan het ouderlijk gezag van haar pleegouders.

Emily was tussen 31 oktober en 2 november 2017 spoorloos. Op 2 november, werd ze slechts in ondergoed gekleed, overstuur aangetroffen door de Haagse politie. Ze was samen met Raad Al D. in de woning van zijn broer. Als zijn broer langskwam verstopte hij het meisje onder het beddengoed. Hij had het slachtoffer leren kennen via internet en was haar met het openbaar vervoer gaan ophalen in Grootegast.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Het OM ging er in die eis vanuit dat het minderjarige meisje de jongen oraal had bevredigd. De rechtbank acht onvoldoende bewezen dat er daadwerkelijk seksueel misbruik was. De Hagenaar ontkende dat hij seks had met het meisje. De verklaringen van het meisje waren volgens de rechtbank te wisselend.



Jeugdrecht toegepast

Naast de drie maanden jeugddetentie kreeg Raad Al D ook een leerstraf van dertig uur en een geldboete van 750 euro. De rechtbank paste op advies van een psycholoog en de reclassering het jeugdrecht toe. De rechtbank heeft de veroordeelde een contactverbod met het slachtoffer opgelegd. Het meisje verblijft sinds het voorval in behandelingsinstellingen. Ze zou een trauma aan het voorval hebben overgehouden.

