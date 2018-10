Mannelijke 'Assepoester' gezocht: spiegeltrapper verliest schoen

De zijspiegels werden in de nacht van zaterdag op zondag van zes auto's in de Dorpsstraat afgeschopt of kapotgemaakt. Volgens de politie is een groep jongeren hiervoor verantwoordelijk.

Een van hen verloor tijdens de actie zijn rechterschoen: een blauwe Lacoste van maat 46. De groep fietste daarna in de richting van De Lier.



Mannelijke Assepoester

De politie wil de jongen die op één schoen thuiskwam graag spreken. 'Dat moet toch thuis opgevallen zijn', schrijven ze. 'We zijn op zoek naar een mannelijke Assepoester.'