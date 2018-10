Deel dit artikel:













Verdacht pakketje in hoofdbureau politie, gebouw deels ontruimd Een deel van het hoofdbureau is ontruimd. Foto: Regio15

DEN HAAG - Het hoofdbureau van de politie in Den Haag is dinsdagmiddag deels ontruimd vanwege een verdachte tas. De politie laat zelf weten dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderweg is voor onderzoek.

De verdachte tas staat aan de voorkant van het pand bij de hoofdingang. De Burgemeester Patijnlaan is daarom afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Volgens een woordvoerster van de politie hoeven er geen cellen met verdachten te worden ontruimd.