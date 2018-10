Ondernemers Kooiplein Leiden willen maatregelen tegen duivenoverlast

Duivenoverlast op het Kooiplein in Leiden. | Foto: Omroep West/Robbert van Cleef

LEIDEN - Veel ondernemers op het Kooiplein in Leiden zijn de overlast van duiven en duivenpoep spuugzat. Dagelijks zitten er ongeveer honderd duiven op en rond het plein. Ze worden geregeld bijgevoerd. Ondernemers klagen dat de dieren winkels binnenlopen en dat oudere mensen er niet langs durven met hun rollator.

Ondernemers rond het plein willen alleen anoniem hun verhaal doen omdat ze bang zijn omzet te verliezen omdat ze de duiven weg willen hebben. ‘Wij houden ook van dieren, maar dit is gewoon een probleem omdat het zo onhygiënisch is.’

Het is zo’n groot probleem dat de winkeliersvereniging in september een bedrijf heeft ingehuurd om de duiven te vangen met een net. De gemeente Leiden zou hebben gezegd dat de ondernemers het probleem zelf moeten oplossen. Het vangen van de duiven heeft nu geleid tot een aangifte bij de politie van de Partij voor de Dieren in Leiden.



Foto’s van jacht op duiven

Vorige week ontving de Partij voor de Dieren foto’s van omwonenden die getuige waren van een ‘jachtactie’ op het Kooiplein. Op de foto’s is te zien dat de duiven gevangen worden door twee mensen met een net.

'Wij vinden het onvoorstelbaar dat mensen zich blijkbaar, op klaarlichte dag, vrij voelen om illegaal op duiven te jagen’, zegt de partij. ‘Wij hebben goede redenen om te denken dit illegaal is’, zegt Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren.



Geen begrip voor aangifte

Ondernemers op het Kooiplein hebben weinig begrip voor de aangifte. ‘Nu staan wij erop als duivendoders, maar wij weten ook niet meer wat we moeten doen. Die duiven worden dagelijks wel acht tot tien keer bijgevoerd.’

Een ondernemer pleit voor een bord op het Kooiplein waarop staat dat je de duiven niet mag voeren omdat dat voor overlast in de buurt zorgt. ‘En als je dan toch om geloofsredenen je eten niet wil weggooien, breng het dan naar de voedselbank.’



Voorlichtingscampagne

De Partij voor de Dieren heeft begrip voor de ondernemers. ‘Zo’n bord en misschien een voorlichtingscampagne zouden kunnen helpen.’ De Partij van de Dieren is nog van plan om een bezoek te brengen aan het Kooiplein.