Drie mannen aangehouden voor overlast in recreatiegebied Warmond In Rijnsburg werd een boot in beslag genomen | Foto: MediaTV

WARMOND - Drie verdachten zijn dinsdagochtend aangehouden voor langdurige overlast in recreatiegebied Koudenhoorn in Warmond. De politie kreeg al langere tijd meldingen over overlast in het gebied.

Rondom het recreatiegebied zou sprake zijn van ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling. Voor de zomer kreeg een aantal personen een gebiedsverbod, waarna de rust even terugkeerde. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig in het recreatiegebied. Begin september kwamen weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven.

Boot in beslag genomen Twee mannen van 22 en 23 jaar uit Leiden werden dinsdagochtend in het recreatiegebied aangehouden. De derde verdachte, een 24-jarige man uit Leiderdorp, werd aangehouden in Alphen aan den Rijn. Bij doorzoekingen in het gebied werden onder meer luchtdrukwapens en verdovende middelen gevonden. Ook werden er buitenboordmotoren gevonden die mogelijk gestolen zijn. Aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg werd een gestolen boot in beslag genomen.