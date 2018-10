Droom komt uit voor Tino Martin: volkszanger geeft concert in Olympisch Stadion

DEN HAAG - Tino Martin geeft volgend jaar een concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt de grootste show uit de carrière van de Haagse volkszanger. 'Ik kan niet wachten er een onvergetelijke dag van te maken met mijn fans', aldus Martin op zijn website.

Eerder gaf Tino Martin al twee uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Voor de zanger is dit een nieuwe, grote stap: 'Als kleine jongen heb ik natuurlijk wel eens gedroomd van een eigen stadionconcert. Dat dit echt werkelijkheid gaat worden, maakt me ongelooflijk trots en dankbaar.'

Het concert vindt plaats op 8 juni. Er kunnen zo'n 35.000 mensen in het Olympisch Stadion, dat is ruim het dubbele van de Ziggo Dome. De kaartverkoop is al begonnen.



Beste Zangers

Tino Martin brak in Nederland door met de hit 'Jij liet me vallen'. Niet alleen zijn shows in de Ziggo Dome waren een succes, op dit moment tourt Martin door het land met een uitverkochte theatertour.

Op dit moment is de Haagse zanger ook te zien in het programma 'Beste Zangers', waarin elk aflevering één van de deelnemende zangers centraal staat.

LEES OOK: Tino Martin is de nieuwe Nachtburgemeester van Nederland