Koersbalvereniging Benthuizen loopt leeg: leden gezocht!

BENTHUIZEN - De koersbalvereniging van Benthuizen loopt leeg, verwoede pogingen om nieuwe leden aan te trekken hebben nog niets opgeleverd.

Een paar jaar geleden waren er nog twintig leden, nu zijn er nog maar twaalf over. Meneer Van Vliet is één van de leden, met zijn 72 jaar is hij niet de oudste. Er zijn twee leden bij van 92 jaar, 'die zijn nog kwiek en doen goed mee', zegt Piet Pos, voorziter van de vereniging. Volgens hem is het een leuke sport, waar veel gezelligheid bij komt kijken. Maar ook hij krijgt geen nieuwe leden naar de vereniging. 'Men weet niet wat het is, maar ook niet wat ze missen.'

En daarom de dringende oproep van de koersbalclub in Benthuizen:

‘We hebben nieuwe leden nodig, hou je van gezelligheid, kun je een koersbal vasthouden en een beetje bukken kom dan bij onze vereniging, aldus Pos.



Wat is het eigenlijk?

Het spel is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op jeu de boules. Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa. Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen 2 teams van 2 personen tegen elkaar. Het ene team met 4 zwarte en het andere met 4 bruine ballen. De bedoeling van het spel is, net als bij jeu de boules om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje.

De ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

