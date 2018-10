Deel dit artikel:













Kerk in Gouda op instorten: omliggend gebied verboden terrein Foto: Robbert van Cleef

GOUDA - Er geldt vanaf dinsdagavond 20.00 uur een noodverordening voor de 'hoogste risicozone' rond de Turfmarktkerk in Gouda. Dat betekent dat niemand zich meer in die zone mag begeven. De noodverordening is ingesteld vanwege het dreigende instortingsgevaar van de kerk. Ook parkeergarage Clarrisenhof is verboden gebied.

Eind vorige week werd bekend dat de kerk op instorten staat. Bewoners van zes omliggende woningen kregen daarom het dringende advies hun huis te verlaten. Maandag zat een deel van die omwonenden nog steeds in hun huis, maar volgens de gemeente Gouda hebben de bewoners van de zes betreffende woningen inmiddels allemaal zelf hun huis verlaten. Zij zijn vertrokken naar familie of ondergebracht in hotels.

Veranderende weersomstandigheden Het is vanaf 20.00 uur dus verboden om het gebied rondom de kerk te betreden. De maatregel is genomen om zeker te weten dat er geen mensen meer in het gebied zijn. De gemeente wil geen enkel risicio nemen, gezien de veranderende weersomstandigheden. Het zou harder gaan waaien. 'De veiligheid van de bewoners staat voorop', staat in een persbericht. Er wordt beveiliging ingezet om het gebied en de achtergelaten woningen extra in de gaten te houden.

Stabiliseren van de kerk De noodverordening geldt naar verwachting maximaal twee weken, totdat de kerk voldoende gestabiliseerd is om veilig te kunnen slopen. De aannemer is al begonnen met het stutten en stabiliseren van de kerk. Voor de bewoners in de wijdere zone rondom de kerk verandert op dit moment niets. Wel kan het dat er later tijdelijk een groter gebied wordt ontruimd. LEES OOK: Kerk op instorten: 'Gemeente had regie moeten nemen'