ADO Den Haag neemt na 41 jaar afscheid van clubarts Beeftink

DEN HAAG - ADO Den Haag neemt dinsdagavond na 41 jaar afscheid van clubarts Ed Beeftink. De 66-jarige Beeftink wordt in het bijzijn van veel (oud) voetballers, (oud) trainers en andere leden van de Haagse club in het zonnetje gezet.

Sinds 1971 was Beeftink als clubarts verbonden aan ADO Den Haag. De geboren Enkhuizer geldt als een lopende encyclopedie. Zo werkte hij samen met clubiconen Aad Mansveld en Lex Schoenmaker, was hij clubarts toen ADO de beker in 1975 won, maakte hij meerdere kampioenschappen mee en was hij er bij toen ADO in 2011 voor het laatste Europees voetbal haalde.

Naast clubarts runt Beeftink ook een eigen praktijk in Den Haag en is hij huisarts van het Koninklijk Huis.