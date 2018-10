Motorrijder gewond bij ongeluk in Rijswijk

Het ongeluk gebeurde op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Foto: Regio15

RIJSWIJK - In Rijswijk is bij een ongeluk tussen een motor en een auto een motorrijder gewond geraakt. Dat gebeurde rond 17.15 uur op de Generaal Spoorlaan, ter hoogte van de John F. Kennedylaan.

Vanwege de ernst van de verwondingen van de motorrijder werd een traumahelikopter opgeroepen. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen is ook een inzittende van de betrokken auto met een ambulance meegenomen.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Specialisten van de politie hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk.

