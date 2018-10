Deel dit artikel:













West Wekker: Bijzonder voetbaltoernooi in Den Haag en noodverordening in Gouda Foto: Omroep West

DEN HAAG - Goedemorgen! Een bijzonder voetbaltoernooi in Den Haag vanmiddag. Het is namelijk georganiseerd door de politie, die zelf ook meespeelt. En een vrouw die begin dit jaar een deken en matras in brand stak in een woning aan de Z.H.B.-Hoven in Den Haag moet vandaag voor de rechter verschijnen. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten:

De vrouw die in januari van dit jaar brand gesticht zou hebben in een woning aan de Z.H.B.-Hoven in Den Haag, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Een deken en matras werden in brand gestoken, waardoor zeven woningen tijdelijk ontruimd moesten worden.



Een bijzonder voetbaltoernooi in Den Haag vanmiddag: de politie voetbalt namelijk mee. De hoofdagent van team Segbroek maakte het plan om het toernooi te organiseren voor de jeugd uit de wijk, om zo meer verbinding te creëren. Een politieteam en een handhavingsteam doen er ook aan mee. Het toernooi wordt geopend door oud-international Ruben Schaken.

De gemeente Gouda heeft een noodverordening afgegeven voor het gebied rond de Turfmarktkerk, die op instorten staat. Bewoners van zes woningen moesten hun huis uit. We gaan vandaag langs bij één van die bewoners.



Weer : Het wordt overwegend bewolkt met eerst plaatselijk (mot)regen. Bij een noordwesten wind van 4 tot 6 Bft wordt het 16 graden. Beeld: MeteoGroup Verkeer: Pak je vandaag de auto? Kijk hier snel of er files zijn. De verwachting is dat het niet erg druk op de weg zal zijn vanwege de herfstvakantie. En dit moet je ook nog weten:

Den Haag is vanaf vandaag het toneel van een grote internationale conferentie over de bestrijding van tbc en longziekten. De 'Union World Conference on Long Health' duurt tot 27 oktober. Er komen tbc-experts uit 125 landen naar het World Forum in Den Haag toe.

Kinderen spelen meer met hun telefoon dan met hun vriendjes buiten. Gemiddeld brengen ze zo'n 2,5 uur per dag door op een scherm, terwijl ze net geen 2 uur per dag buitenspelen. Dit blijkt uit een ondezoek door cyberbeveiliger Norton.

De overheid heeft vorig jaar honderden miljoenen euro's meer belasting opgehaald bij autobezitters. De Belastingdienst kon meer geld innen, doordat Nederlanders meer auto's kochten. Bovendien steeg het gemiddelde tarief per verkochte nieuwe auto.