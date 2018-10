Noussair Mazraoui loodst Ajax in blessuretijd langs Benfica

Ajax-speler Noussair Mazraoui in actie tegen Benfica. (Foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Noussair Mazraoui heeft Ajax in de Champions League een belangrijke overwinning op Benfica bezorgd. De 20-jarige verdediger uit Alphen aan den Rijn tekende in blessuretijd voor het enige doelpunt in de Johan Cruijff Arena: 1-0. Hij scoorde drie weken geleden ook al in het uitduel met Bayern München (1-1).

Met een van richting veranderd schot in schonk Mazraoui zijn ploeg een uitstekende uitgangspositie in de groepsfase van het miljoenenbal. De rechtsback brak het verzet van Benfica en dacht na zijn winnende treffer meteen aan zijn moeder. Mazraoui zocht de camera en zei: I love you.

'Mijn moeder is hier in het stadion voor de tweede keer komen kijken', legde hij uit. 'Normaal kan ze er niet tegen als ik een schop krijg in de wedstrijd. Daarom komt ze ook eigenlijk nooit. Ik weet wel dat ze drie weken geleden gehuild heeft toen ik tegen Bayern München scoorde. Nu heeft ze het zeker ook niet droog gehouden.'



'Meer genoten dan tegen Bayern'

In de ogen van Mazraoui verschenen geen tranen van geluk. 'Nou, ik ga niet huilen na een doelpunt', zei hij. 'Maar ik heb van dit doelpunt nog meer genoten dan van die treffer tegen Bayern München. Daar maakte ik gelijk. Dit was de winnende in een wedstrijd die in 0-0 leek te eindigen. Ik vond Benfica nog beter dan verwacht. Maar als er een ploeg verdiende te winnen dan waren wij dat.'

Ajax en Bayern München hebben beide zeven punten verzameld, gevolgd door Benfica met drie punten. AEK Athene staat na drie duels nog met lege handen. De club uit Amsterdam gaat over twee weken in Portugal op bezoek bij Benfica. Een overwinning volstaat dan voor overwintering in de Champions League.

