Auto belandt in sloot langs N210 Het ongeluk gebeurde rond 2.30 uur. (Foto: AS Media)

LEKKERKERK - Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in een sloot beland langs de N210 bij Lekkerkerk. Het ongeluk gebeurde rond 2.30 uur.

Volgens een getuige zou de bestuurster enige tijd buiten bewustzijn zijn geweest en werd de auto lange tijd niet opgemerkt vanwege het hoge riet. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.