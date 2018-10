'Ineens vraag je je af wat je moet meenemen', Henk moest huis uit vanwege instortingsgevaar kerk

GOUDA - 'Het slapen ging wel...' Henk Leenders is een van de omwonenden van de Turfmarktkerk in Gouda die dinsdagavond hun huis moesten verlaten omdat de kerk dreigt in te storten en gestut moet worden. Maar zijn eerste nacht in het hotel was toch even wennen.

Sinds 20.00 uur dinsdagavond geldt in het gebied rond de kerk een noodverordening. De zes ontruimde huizen bij de kerk bevinden zich in de 'hoogste risicozone'. Voorlopig mag niemand zich in deze zone begeven. Ook parkeergarage Clarrisenhof is verboden gebied. Woensdagochtend vroeg had de omgeving veel weg van een spookhofje.

'De huizen zijn nu hermetisch afgesloten', vertelt Leenders. 'Er zijn hekken geplaatst en alles is verzegeld. Ik kan er niet meer in.' De gemeente nam de maatregel om er zeker van te zijn dat er geen mensen meer in het gebied zijn. De gemeente wil geen enkel risicio nemen, gezien de veranderende weersomstandigheden.



Ingecalculeerd

Leenders maakte zich niet heel druk toen een mevrouw van de gemeente aan zijn deur kwam vertellen dat hij tijdelijk zijn huis uit moest. 'Dit was een beetje ingecalculeerd', vertelt hij. 'Maar je vraagt je wel ineens af wat je allemaal moet meenemen. Ik dacht - heel maf - aan mijn hele mooie verzameling beeldjes. Moet ik die meenemen? Dat soort achterlijke dingen... Dat hebben we maar niet gedaan. Ik heb in ieder geval kleding voor twee weken, wat boeken om te lezen en wat werk meegenomen. De verwachting is dat het over twee weken zo veilig is, dat ze met de sloop kunnen beginnen. En dan mogen we terug.'

Toch had het gebeuren wel effect op zijn nachtrust. 'Ik ben af en toe wakker geworden', geeft hij toe. 'Dan dacht ik: zou de kerk er nog staan? Is het huis nog veilig? Maar ik sliep uiteindelijk wel weer verder. Mijn vrouw heeft minder geslapen.' Zorgen over het instorten van de kerk heeft hij niet. 'Als de kerk zou instorten, zou ons hele rijtje huizen door een domino-effect in elkaar kunnen donderen, maar ik ben positief ingesteld. Ik ga ervan uit dat ze er zoveel deskundigheid bijgehaald hebben dat ze in staat zijn de kerk te stabiliseren.'

