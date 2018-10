Trick or Treat: 10x Halloween in de regio

REGIO - Het engste feest van het jaar staat weer voor de deur: Halloween! En dat betekent dat je je meest 'scary'outfit uit de kast mag trekken, want in onze regio is komende dagen genoeg te griezelen. We hebben tien griezelfeestjes voor je op een rij gezet!

1. Griezelen in de Botanische Tuin van de TU Delft

De Botanische Tuin van de TU Delft wordt omgetoverd tot een waar griezelbos. De kas verandert in een spookhuis, je kan meedoen aan een spookachtige speurtocht en je eigen pompoenlantaarn maken. En mocht je er zelf ook een beetje eng uit willen zien: laat je dan schminken als je favoriete engerds. Kan je daarna gelijk door naar Zoetermeer voor de Halloween Walk!

Waar: Botanische Tuin TU Delft, Poortlandplein 6

Datum: vrijdag 26 oktober

Hoe laat: 17:00 - 21:00

2. Halloween Walk in Zoetermeer

Mummies, vampiers, heksen, zombies en monsters: ze komen allemaal voorbij in de Halloween Walk in Zoetermeer. Deze engerds staan vrijdag op verschillende plekken in en rondom het Stadshart klaar om je de stuipen op het lijf te jagen. De stad is opgedeeld in zogenoemde 'scary zones'. Zo verandert het Stadhuisplein voor de gelegenheid in de 'Mr. Pottor Horror Zone', Bovenlangs in 'Teatro Metamorforso' en ook in het Warandepark ben je niet meer veilig.

Waar: Stadshart Zoetermeer, verschillende 'scaryzones'

Datum: vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober

Hoe laat: vanaf 19:00

Leeftijdsadvies: 12+

3. Levend spookhuis Ypenburg, Den Haag

Ook in Den Haag wordt Halloween weer groots gevierd, onder meer met een levend spookhuis in Ypenburg. Geschikt voor jong en oud, maar wees gewaarschuwd: hoe later je komt, hoe enger het wordt!

Waar: Ganzenplantsoen Ypenburg

Datum: zaterdag 27 oktober

Hoe laat: 18:30 - 21:30

4. Halloween Escaperoom Gouda

Het is al spannend om een escaperoom snel mogelijk uit te komen, maar in Gouda wordt de druk nog iets opgevoerd. Daar verandert 'het verdwenen kasteel van Gouda' namelijk in een echte Halloween Escape Room. En daar wil je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk uit!

Waar: Ambachtweg 35, Moordrecht

Datum: vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Hoe laat: 14:00 - 00:00

Leeftijdsadvies: 16+

5. Halloween Science Horror Night Rijksmuseum Boerhaave, Leiden

Voor de zesde keer op rij organiseren het Rijksmuseum Boerhaave en Naturalis in Leiden een 'wetenschapsgruwelnachtje'. Een tentoonstelling over de engste wetenschappelijke creatie ooit - Frankenstein - kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Verder is er een live talkshow met een mix van wetenschap, kunst, filosofie en natuur. En trek je verkleedpak maar uit de kast, want degene met het engste kostuum krijgt een prijs!

Waar: Rijksmuseum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden

Datum: vrijdag 26 oktober

Hoe laat: 19:30 22:30

6. Horror in het filmhuis, Delft

Niet zo'n zin in een griezelfeestje, maar wél in de halloweenstemming? En niet vies van een beetje horror? Dan kan je terecht in Filmhuis Lumen in Delft. Daar draaien op Halloween twee enge films: Gräns en Good Manners. Durf jij het aan om beide films te kijken? Dan trakteert Lumen je op een Bloody Mary.

Waar: Filmhuis Lumen Delft, Doelenplein 5

Datum: woensdag 31 oktober

Hoe laat: 14:00 - 00:00

7. 'Het grootste Halloweenfeest' van Nederland, Scheveningen

De Scheveningse Keizerstraat is zaterdag het decor voor 'het grootste Halloweenfeest van Nederland' zoals ze zelf zeggen. En dat betekent: een horrorcafé, een lampionnenoptocht, een '80 Halloween Party en een prijs voor het griezeligst verklede kind!

Waar: De Keizerstraat, Scheveningen

Datum: zaterdag 27 oktober

Hoe laat: 19:00 - 00:00

8. Halloween Pub Crawl, Den Haag

Kan je niet kiezen tussen al die feestjes? Dat hoeft ook niet als je meedoet aan de Halloween Pub Crawl in Den Haag. Op vrijdag of zaterdag (of allebei als je er geen genoeg van kan krijgen) kan je je aansluiten bij deze kroegentocht. Wel verkleed natuurlijk! Vijf verschillende kroegen worden aangedaan, die uiteraard in het teken van Halloween staan.

Waar: start Cafe Zeta, Grote Markt

Datum: vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober

Hoe laat: 20:30 01.30

Leeftijdsadvies: 18+

9. Spookslot De Waag, Leiden

Er wordt uitgepakt in Leiden: daar is vanaf donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober De Waag hét Halloweencentrum van de stad. De hele Waag wordt omgetoverd tot een heus spookslot. Met Halloweencocktails, een aangepast Halloween-menu en op vrijdag een verkleedfeest.

Waar: Aalmarkt 21, Leiden

Datum: donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober

Hoe laat: vanaf 10:00

10. Freaky Forest in het Bieslandse Bos

Het spookt in het Bieslandse Bos! Tussen 19.30 en 21.30 uur kun je meedoen aan een enge griezeltocht in het Freaky Forest, speciaal voor de kleintjes.

Waar: zondag 28 oktober

Datum: Bieslandse Bos Nootdorp-Ypenburg

Hoe laat: 19:00 – 21:00