'Kwestie van fatsoen', Bodegraven-Reeuwijk wil appartementencomplex voor duizend arbeidsmigranten

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders in Bodegraven-Reeuwijk wil twee appartementencomplexen laten bouwen voor arbeidsmigranten die nu al in de gemeente werken. Het ene complex moet onderdak bieden aan 640 werknemers, het andere aan driehonderd mensen.

Het is de bedoeling dat beide gebouwen op industrieterreinen verrijzen, dichtbij de plek waar arbeidsmigranten werken. Bij de complexen zouden ook voorzieningen moeten komen - zoals een winkel met 'landeigen producten' - en zouden de arbeidsmigranten ook cursussen moeten kunnen volgen.

Volgens het college vervullen arbeidsmigranten een belangrijke rol in de lokale economie en zouden middelgrote en grote ondernemingen zonder hun inzet niet of niet goed kunnen functioneren. Op dit moment wonen de arbeidsmigranten - zo'n 750 tot 1500 - verspreid over de gemeente. Vaak op kamers die volgens de gemeente niet voldoen aan de maatstaven voor fatsoenlijke huisvesting.





'Meer te bieden dan alleen goed salaris'

'Voor ons gemeentebestuur is een goede huisvesting - ook van tijdelijke werknemers zoals arbeidsmigranten - een kwestie van fatsoen', legt coördinerend wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) uit. 'Tegelijkertijd hebben we zo de kans het centrum van Bodegraven mooier te maken, met meer mogelijkheden voor woningzoekenden die nu nauwelijks kans hebben op een woning zoals spoedzoekers en jonge gezinnen.'

Daarnaast is de komst van twee nieuwe complexen voor arbeidsmigranten belangrijk voor bedrijven, omdat het ook in het buitenland steeds moeilijker wordt om goede arbeidskrachten te vinden. 'Als er voldoende goede huisvesting in de gemeente is, hebben we meer te bieden dan alleen een goed salaris', benadrukt Edward Windhorst, een van de grote ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk. De plannen van het college zijn woensdag naar de gemeenteraad gestuurd. Eind november buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.