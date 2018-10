Deel dit artikel:













Identitair Verzet sleept gemeente voor de rechter om te mogen demonstreren bij As-Soennah moskee As-Soennah Moskee | Foto: ANP

DEN HAAG - Identitair Verzet staat donderdag tegenover de gemeente Den Haag in de rechtszaal. De extreemrechtse actiegroep wil via de rechter afdwingen dat ze zondag actie mogen voeren bij de As-Soennah moskee. De gemeente had een protest daar eerder verboden.

Volgens burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zou een demonstratie bij de moskee te veel onrust veroorzaken. Ook een alternatieve locatie, op iets meer afstand van As-Soennah, zou volgens de burgemeester 'onverantwoord' zijn omdat op sociale media al door verschillende groepen is opgeroepen tot verzet tegen de demonstratie. Krikke verplaatste de actie daarom naar de Koekamp bij het Centraal Station. Identitair Verzet neemt met daar geen genoegen mee: 'We eisen een plek waar wij de moskee kunnen zien om daar een toespraak te kunnen houden', laat de groep weten.

Tegendemonstratie Naast de demonstratie van Identitair Verzet is ook een tegendemonstratie aangekondigd. Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) houdt een protest onder het motto 'Den Haag Bekent Kleur'.