Brand in berging biljartcafé Den Haag

DEN HAAG - In de berging van biljartcafé Jorissen aan de Heelsumstraat in Den Haag heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. 'Drie mensen die in het café waren toen de brand uitbrak, zijn door ambulancepersoneel nagekeken in verband met ademhalingsproblemen door ingeademde rook', vertelt een woordvoerder van de brandweer Haaglanden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Het vuur werd rond 10.30 ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Omdat boven het café meerdere woningen zijn, wilde de brandweer deze uit voorzorg ontruimen. Niemand bleek aanwezig te zijn. Wel bleek er na meting koolmonoxide in de appartementen aanwezig te zijn. 'Die worden nu gelucht', aldus de brandweerwoordvoerder.