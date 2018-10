'Zonder open water en groen kunnen steden niet zweten en raken ze oververhit'

DELFT - Heerlijk natuurlijk, een zomer vol zon. Maar in de stad het was afgelopen maanden soms niet uit te houden. Daar was het vaak veel warmer dan in landelijke gebieden. Wat daaraan te doen valt? ‘Er wordt nu nog te veel met een 'mediterraan oog' naar onze steden gekeken', stelt Anna Solcerova, die komende vrijdag op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. 'Maar bij het Nederlandse klimaat hoort een andere oplossing, de steden moeten zweten.'

Dat het in steden in de zomer vaak warmer is dan de landelijke gebieden eromheen, is bekend. Wegen en gebouwen houden meer zonnestraling gevangen dan bodem en vegetatie, waardoor de stad extra opwarmt. Voeg daar menselijke activiteiten als verkeer en industrie aan toe en de stad verandert in een betonnen woestijn.

Oplossingen voor dit probleem worden nu vaak nog in de verkeerde hoek gezocht, zo stelt Solcerova: ‘Er wordt gekeken naar de constructie van de stad: witte gebouwen en smalle straten. Maar dat is vooral zinnig in mediterrane gebieden, waar het het grootste deel van de tijd erg warm is, in tegenstelling tot Nederland.’



Verdamping vergroten

Steden in Nederland vragen om een andere oplossing. ‘Meer vegetatie en water’, stelt Solcerova. ‘Want zonder die twee kunnen steden niet zweten. En als je niet kunt zweten, raak je oververhit.’ Deze overhitting van steden wordt ook wel het ‘Urban Heat Island’-effect (UHI) genoemd. Volgens Solcerova is het UHI-effect tegen te gaan door met de herintroductie van planten en open water in stedelijke gebieden.

Open water zorgt namelijk voor meer verdamping, waardoor de luchttemperatuur daalt: ‘Water kan zelf warmte opslaan én energie onttrekken door water te laten verdampen’, legt Solcerova uit. ‘Natuurlijk oplossingen als vegetatie en water zijn bovendien multifunctioneel: ze brengen koelte en schaduw, maar het ziet er ook nog eens mooi uit.’

LEES OOK: Recordwarmte op 13 oktober: 25 graden in de regio