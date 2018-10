Hagenaar baalt van gestolen motor: 'Ik heb twee jaar gezocht naar deze uitvoering'

DEN HAAG - Reggy heeft de hoop dat hij zijn motor ooit weer terugziet eigenlijk al een beetje opgegeven. Begin september wordt de bijzondere, matzwarte Harley Davidson uit de voortuin van zijn huis in de Haagse wijk Leidschenveen gestolen. De daders weten te ontkomen. Sinds die tijd struint Reggy veilingsites af in de hoop zijn geliefde motor tegen te komen.

Het model dat de twee dieven meenemen is er niet zomaar één. Het is er, volgens Reggy, één die je niet zo vaak tegenkomt in Nederland. Een matzwarte Harley Davidson Streetglide uit 2016. 'Ik heb twee jaar gezocht naar deze uitvoering', vertelt hij. 'Het was de enige die ik wilde hebben.' Afgelopen mei vindt hij zijn droommotor in België.

Lang kan Reggy er niet van genieten. Al heeft hij er wel ontzettend veel lol aan beleefd. 'Maar veel te kort.' Het is de dag voor zijn verjaardag. De Harley staat tegen de gevel van het huis. De accu staat op te laden in de garage. Alles is klaar voor het ritje van de volgende dag, er is mooi weer voorspeld. Maar dat ritje zal er niet komen.



In een busje geladen

Iets voor twee uur die nacht bonkt de buurman op de deur. De familie is net een uurtje thuis. De buurman ziet dat twee jongens er vandoor gaan met de motor van Reggy en belt de politie. Die begint een zoektocht, maar de daders zijn de agenten te slim af en verdwijnen met de motor.

Ondanks het stuurslot en het schijfremslot weten de twee er lopend van door te gaan met de motor. Hun vlucht wordt vastgelegd door camera's. Reggy's vermoeden, dat de twee het 370 kilo wegende gevaarte in een klaarstaand busje rijden, staat helaas niet op beeld. De motor is verdwenen.



Gepikt en naar Polen

Reggy vreest dat de Harley inmiddels in het buitenland is. 'Naar Polen, of verkocht in onderdelen.' Wie er achter de diefstal zit? De Hagenaar vermoedt dat zijn motor weleens op bestelling gepikt kan zijn. Terugkijkend vindt hij het vooral vervelend dat de dieven zo dichtbij kwamen. 'Hij stond aan het raam waar we altijd tv kijken.'

Sinds de diefstal heeft Reggy geen andere motor gekocht. Hij wacht op de afhandeling met de verzekering. Dat het winter wordt, geen ideaal weer om te rijden, verzacht de pijn een beetje. 'Maar ik ben wel aan het zoeken.' Al is de kans dat hij precies een zelfde model vindt erg klein.