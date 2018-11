Dronken rijden met je derde kind op komst, de rechter snapt het niet

DEN HAAG - 'Je derde kind wordt geboren en je zit te drinken met collega's?' De politierechter lijkt die keuze van Armin niet helemaal te begrijpen. De Bosniër is zichtbaar zenuwachtig. Hij frunnikt aan het schoudertasje, dat in zijn schoot ligt.

Het is de eerste keer dat hij voor de rechter verschijnt. Armin heeft al tien jaar zijn rijbewijs en nog nooit kwam hij in de problemen. Ook strafblad is leeg.

Armin woont in Duitsland en werkt in Nederland. Hij is lasser in de Rotterdamse haven. Eind juli wordt hij in Rijswijk aangehouden. 'Hij viel op door zijn rijgedrag', zegt de officier van justitie. Als Armin moet blazen dan wordt het al snel duidelijk dat hij te veel op heeft. 'Veel te veel', zegt de officier.



Ondervraagd in sneltreinvaart

'Ik ben schuldig', geeft Armin toe als de rechter hem vraagt wat hij er zelf van vindt. 'Beseft u zich wel dat u een ongeluk had kunnen veroorzaken?', vraagt de rechter streng. In sneltreinvaart vuurt hij de gevaren van alcohol in het verkeer af op de verdachte.

Armin legt uit dat ze na werk wat gingen drinken met collega's. 'Maar waarom stapte u daarna dan in de auto?', wil de rechter weten. 'Ik deed het onbewust', antwoordt Armin. 'Dat kan niet, je stapt niet in onbewust in een auto.'



'No problem, no problem'

De officier van justitie is het daar mee eens. Daarna steekt hij iets te enthousiast van wal met zijn requisitoir. De tolk grijpt in: 'Mag ik even vertalen?', vraagt ze. De officier matigt zijn tempo en eist een rijontzegging van vier maanden en een boete van 650 euro.

Armin knikt als hij de eis hoort. 'Ok, ok no problem'. Hij ziet zelf ook in dat hij fout zit en zijn straf zal accepteren. Nu hij niet meer mag rijden, rijdt hij mee met collega's. De boete zou hij wel graag in termijnen betalen, dat mag van de rechter.



Een foute keuze

Die volgt in zijn uitspraak de eis van de officier. 'U heeft een foute keuze gemaakt en daarvoor moet u straf krijgen', drukt hij Armin op het hart.

In het kader van de privacy zijn de namen van de verdachten gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?