Scheveninger omgekomen door bedrijfsongeval in Amsterdam Kaarsen | Foto: ANP

DEN HAAG - Bij een ongeval bij een bedrijf aan de Capriweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is woensdagochtend een man om het leven gekomen. Het zou gaan om Scheveninger Kees Roeleveld.

Roeleveld was een bekend gezicht op Scheveningen, zo bouwde hij al jaren vrijwillig mee aan de vuurstapel van het traditionele vreugdevuur op het noorderstrand op Scheveningen. 'Kees is al jaren een van ons en altijd op de heftruck te vinden tijdens het bouwen van de stapel', schrijft de organistatie op hun Facebookpagina. 'Kees we gaan je heel erg missen en wensen de nabestaande heel veel sterkte bij dit verlies!'

Bedolven onder kantelaar Het slachtoffer werd bedolven door een zogeheten kantelaar, die door nog onbekende oorzaak omviel, aldus een woordvoerder van de Inspectie SZW. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een kantelaar is een tilapparaat voor zware objecten.