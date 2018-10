Hoe André meer dan 30 jaar gratis het Nederlands Congresgebouw binnenkwam

Prins Willem-Alexander zaal in het Nederlands Congresgebouw jaren '70 I Foto: World Forum The Hague

DEN HAAG - André Hage (62) leidt nu een rustig en braaf leven. Dat was in zijn jonge jaren wel anders. Hij groeide op in Den Haag in de jaren '60 en '70 en wist in die tijd precies waar hij gratis zijn vertier kon halen. Zo heeft hij menig concert in het Nederlands Congresgebouw illegaal bijgewoond.

'Er was in die tijd niets te doen voor de jeugd in Den Haag, daarom verzamelden we ons op het Kaapseplein, om lekker te blowen en naar muziek te luisteren. Al snel veegde de politie het plein schoon.' Daarna werd de jeugdsoos geboren, legt André uit.

In een kelder in de Spionkopstraat in Den Haag opende jeugdsoos Het Keldertje zijn deuren. Een ontmoetingsplek voor jongeren waar werd gefeest, geblowd, gedronken, gesnoven en muziek gemaakt. 'We hadden zelfs Herman Brood binnen en ook veel Haagse bands kwamen optreden. Ik was 11 jaar, ik vond het een geweldige tijd. Alles mocht en kon', vertelt een opgetogen André. Zijn ogen fonkelen als hij erover vertelt.



Concerten in het Nederlands Congresgebouw

Wanneer André 18 jaar is gaat hij voor het eerst naar het Nederlands Congresgebouw in het Statenkwartier. 'Het eerste optreden dat ik daar gezien heb was in 1974 van Ike & Tina Turner. Echt een gave show. In Den Haag kwamen deze grootheden daarvoor niet, maar met de komst van een grote concertzaal, de Prins Willem-Alexanderzaal, waren deze concerten wel mogelijk.' Tekst loopt door na foto. (Als alle foto's in het artikel niet zichtbaar zijn, klik dan op deze link)



Altijd gratis naar binnen

Er ging een nieuwe wereld open voor André. Een ander concert dat hem is bijgebleven is het concert van de Britse band Ian Dury & The Blockheads. 'Alles werd gesloopt, de stoelen gingen door de lucht en alles werd afgebroken. Waarom? Omdat de band geen toegift wilde geven. Toen ging het helemaal mis. Daarna was het over met de concerten daar.'

Vele concerten en ook tijdens alle jaren North Sea Jazz betaalde André nooit voor zijn kaartje. Nooit? Op een enkele keer na dan. 'Soms gaven we de beveiliging een 'joetje' (tien gulden: red). Dan was je zo binnen.'

'En ik had op een gegeven moment door dat de deuren geen sloten hadden. Ze hadden bij de meeste deuren de klink eruit gehaald. Ik heb dat eens goed bestudeerd en toen een eenvoudige ijzeren pin gekocht die in het gat paste. Daarmee kreeg ik de deur in de kelder open, maar ook de deuren in de grote galerij aan de voorkant.

De truc was dat je aan de rechterkant de deur openzette waardoor de beveiliging zijn handen vol had met de mensen die daar gratis naar binnen kwamen. Vervolgens gingen we dan naar de andere kant van de ingang en kozen de meest linkerdeur. Niemand had door dat we daar dan met paar man naar binnen sneakten. Dit hebben we jaren lang zo gedaan. Het was echt top in die tijd en is nu echt ondenkbaar geworden.'



Omroep West zoekt nog verhalen!

In 1969 werd het Nederlands Congresgebouw geopend in Den Haag. Volgend jaar maart is dat precies 50 jaar geleden. Reden om uitgebreid stil te staan bij de rijke historie van het gebouw en de gebeurtenissen. Denk aan de kus die Jos Brink aan Koningin Juliana gaf, het Eurovisiesongfestival, de nucleaire top met Obama en natuurlijk niet te vergeten het North Sea Jazz festival met legendarische optredens van onder andere James Brown, BB King, Chaka Khan en Oleta Adams.

De redactie van Omroep West en het World Forum zijn op zoek naar verhalen. We zoeken nog mensen die bij de huldiging van het Nederlands elftal in 1974 aan de achterzijde van het gebouw waren. Heb jij daar een herinnering aan? Of een ander mooi aandenken aan het Nederlands Congresgebouw? Of misschien wel zelfgeschoten video's of foto's? Ga naar deze pagina of mail naar: congresgebouw@omroepwest.nl