Documentaire over bokscoach Sharita uit Monster wint prijs in Monaco Sharita van der Hulst in een scène van de documentaire Fighting for Life | Still: YouTube/JaJa Film Productions)

MONSTER - De documentaire 'Fighting for Life' over het werk van bokcoach Sharita van der Hulst uit Monster in een gevangenis in Zuid-Afrika is in de prijzen gevallen. De film werd bekroond met de Peace and Sport Documentary Prize op de Sportel Awards in Monaco. Dat is een internationale wedstrijd die de meest opvallende sportmomenten van het jaar beloont.

Sharita uit Monster werkt in de Zuid-Afrikaanse gevangenis Drakenstein Correctional Center, waar zware straffen worden uitgezeten. Ze heeft een boksprogramma opgezet voor gevangenen dat ze zo opleidt tot bokstrainer. Zelf bokst Sharita al sinds haar kleutertijd en gelooft heilig in de kracht van sport. Tekst loopt door na foto.



'Ik kan ze waarschijnlijk niet redden of ervoor zorgen dat ze niet meer in het criminele circuit belanden, maar ik kan ze wel de sport meegeven',

Trailer Fighting for Life 'Ik kan ze waarschijnlijk niet redden of ervoor zorgen dat ze niet meer in het criminele circuit belanden, maar ik kan ze wel de sport meegeven', zei Sharita eerder tegen Omroep West . En dat is dan ook de reden dat de film in Monaco de Sport en Peace Documentary Prize kreeg. In deze categorie gaat het er namelijk om dat een filmmaker na nadruk legt op de positieve rol van sport bij de bevordering van vrede. De documentaire 'Fighting for Life' is geregisseerd door Jamillah van der Hulst uit Den Haag. Benieuwd naar de documentaire? Bekijk de trailer hieronder.

