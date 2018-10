Tientallen dode spreeuwen gevonden: 'Hoe kan dat nou?'

DEN HAAG - De dierenambulance en vogelopvang De Wulp staan voor een groot raadsel. Nadat afgelopen vrijdag al dertig dode spreeuwen in het Huijgenspark werden gevonden, zijn woensdag op dezelfde plek wéér tientallen zangvogels dood aangetroffen. Ze zijn vermoedelijk allemaal uit een boom gevallen.

Medewerkers van de dierenambulance hebben vrijdag de dertig dode spreeuwen weggehaald uit het Huijgenspark. Tot hun verbazing konden zij woensdag opnieuw een vergelijkbaar aantal vogels ophalen bij de politie. In beide gevallen zijn de dieren overgebracht naar vogelopvang De Wulp.

Ook daar waren ze verrast. 'Het gebeurt regelmatig dat er grote groepen trekvogels massaal dood gevonden worden. Vaak zijn die dan tegen een gebouw of raam aangevlogen', vertelt Sharon Lexmond, hoofd dierenverzorging bij De Wulp. 'Maar in dit geval was het iets anders, omdat de dieren waarschijnlijk vanuit een slaapboom naar beneden zijn gevallen. Daar lagen ze onder.'



Niet door inwendige bloedingen overleden

Uit onderzoek van een dierenarts is naar voren gekomen dat de vogels niet door inwendige bloedingen zijn overleden, voegt Van Lexmond eraan toe. Voor het dierenasiel is het echter niet mogelijk om te testen op de aanwezigheid van gifstoffen. De doodsoorzaak blijft dan ook vooralsnog een mysterie.

Misschien heeft iemand heel erg overlast van die beestjes, maar dat is gissen Sharon van Lexmond – vogelopvang De Wulp

Van Lexmond: 'Hoe kan het nou dat zo'n grote groep in één keer dood neervalt, en een paar dagen later nog een keer? Misschien hebben de spreeuwen vlak voor het slapen massaal ergens van gegeten waar pesticide in zat. Het komt in elk geval niet doordat ze een harde klap hebben gemaakt. Misschien heeft iemand heel erg overlast van die beestjes, maar dat is gissen.'



Schriftelijke vragen aan college

De Partij voor de Dieren in Den Haag eist onderzoek naar de raadselachtige vogelsterfte in het Huijgenspark. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 'Dat zoveel vogels op deze plek massaal uit de lucht vallen, moet een oorzaak hebben en die moet worden onderzocht', zegt raadslid Robert Barker.

De afgelopen weken zouden ook honden die in het park werden uitgelaten ziek zijn geworden. Het is eveneens onduidelijk wat daar de oorzaak van was. Barker: 'Ook de zieke honden is een veeg teken dat op vergiftiging kan wijzen. Mocht er sprake zijn van vergiftiging, dan moet hier hard tegen worden opgetreden.'

LEES OOK: Parkieten gevonden in afvalcontainer: 'Ik hoorde allemaal lawaai'