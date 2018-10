Deel dit artikel:













Leidse verkoper gaat undercover om gestolen camera terug te halen Nico van der Horst | Foto: Omroep West

LEIDEN - Stel je voor: iemand steelt een dure camera uit je winkel en je komt hem niet veel later op Marktplaats tegen. Wat doe je dan? Dan word je waarschijnlijk eerst boos en dan kom je in actie. Dat is precies wat een Leidse ondernemer heeft gedaan.

Vorige week zaterdag werd een camera ter waarde van tweeduizend euro gestolen uit de winkel van Nico van der Horst aan de Leidse Douzastraat. De dief komt de winkel van Nico binnen en vertelt dat hij een camera zoekt voor zijn vader. Zodra Nico even weg loopt om een andere klant te helpen slaat de dief toe. De neef van Nico komt later de advertentie tegen op Marktplaats. Met het serienummer is bevestigd dat het om de camera van de Leidse winkel gaat. Ze maken undercover een afspraak om de verkoper te betrappen. Inmiddels doorverkocht





Van der Horst neemt contact op met de politie in Zwijndrecht, waar de verkoper woont. Samen met drie agenten bellen ze aan bij het huis van de dief. Agenten vragen naar de camera, maar die is volgens de verkoper inmiddels weer doorverkocht. Ondanks dat de agenten geen huiszoeking mogen doen, houden ze de man wel aan voor diefstal. Het halve huis ligt namelijk vol met gestolen waar. De man is opgepakt en wordt verhoord door de politie. Of de camera daadwerkelijk is verkocht aan iemand anders of dat hij bij de heler in de kast ligt is nog niet zeker. Nico hoopt natuurlijk dat laatste.