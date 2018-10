Geen permanente politiebewaking meer voor coffeeshops Delft

DELFT - Twee coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat in Delft worden niet langer permanent bewaakt door de politie. Na een schietincident op 8 oktober stond er 24 uur per dag een politieauto voor de deur, maar sinds een paar dagen is dat niet meer zo. De politie rijdt wel regelmatig langs om de boel in de gaten te houden.

Ondernemers in de Breestraat en de Peperstraat snappen wel dat de bewaking iets is afgebouwd: 'Het is goed dat de politie zichtbaar aanwezig is. Dat dat niet meer 24 uur per dag is, snap ik wel. Maar ze rijden nog steeds heel veel langs.' Of het geweld nu voorbij is? 'Ik denk niet dat ze nu iets zullen proberen, maar wie weet over een maand of twee weer. Het blijft gissen.'

De gemeente Delft kan weinig zeggen over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen. 'De maatregelen worden continue beoordeeld en zo nodig aangepast aan de actuele situatie op advies van de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie. Over de inhoud van de veiligheidsadviezen kan ik geen mededelingen doen,' zegt een woordvoerder.



Politie schoot, verdachten vluchtten weg

Op 8 oktober schoot de politie op twee verdachten in de Breestraat. Een van hen probeerde mogelijk op coffeeshop The Game te schieten. De verdachten vluchtten weg op een scooter. Korte tijd later werd er een 18-jarige man met een schotwond afgeleverd bij een ziekenhuis in Zoetermeer. De man overleed aan zijn verwondingen.

'Ik denk dat die jonge jongens zich nu wel twee keer bedenken, voordat ze met een wapen gaan zwaaien hier in de straat,' zegt een winkelier. De buurvrouw blijft toch op haar hoede: 'Je houdt in je achterhoofd dat het opnieuw kan gebeuren. Maar wat doe je eraan. De politie en de burgemeester doen wat ze kunnen.'



Vaker doelwit van aanslagen

Coffeeshop The Game in de Breestraat en coffeeshop The Future in de Peperstraat in Delft waren al vaker doelwit van aanslagen. De schietpartij op 8 oktober was het vijfde geweldsincident sinds mei. Ook werd afgelopen zomer topcrimineel Karel Pronk doodgeschoten in Delft. Mogelijk hebben alle incidenten met elkaar te maken.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek en kan verder niets zeggen over de reeks incidenten. Er zijn inmiddels zes verdachten opgepakt, van wie er twee weer vrij zijn, maar nog wel verdachte in de zaak. In de Breestraat en de Peperstraat zijn beveiligingscamera's opgehangen en een beveiligingsbedrijf houdt 's nachts de boel in de gaten.