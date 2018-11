Autokraker is er klaar mee: 'Ik ben oud en word zwak'

DEN HAAG - 'Het is genoeg geweest', zegt Barouk tegen de rechter. 'Ik ben oud en ik word zwak.' De kleine man met ingevallen gezicht en roodwitte blokjesblouse probeert van de drugs af te komen, dat lijkt goed te gaan. Ook heeft hij een punt gezet achter zijn carrière als autokraker. Aan zijn strafblad van 46 pagina's wil hij geen bladzijde meer toevoegen.

Toch zit hij nu weer voor de politierechter. Die verbaast zich daar een beetje over, omdat de laatste veroordeling van Barouk stamt uit 2016. 'Dit feit komt eigenlijk een beetje uit de lucht vallen.' Barouk wordt verdacht van drie autokraken. Twee keer zou hij een poging gedaan hebben, een keer zou het gelukt zijn.

De buit is minimaal: een oplader en spanbanden. De schade is groter, drie ingetikte achterramen. Een bewoner van de straat waar de auto's geparkeerd staan, ziet Barouk daar rond 03.30 uur doorheen klimmen. Even later ziet ze hem weglopen met zijn fiets. Ver komt hij niet, iets verderop houdt de politie hem aan.



'Waarom liep u?'

'Ik heb er niets mee te maken, ik liep daar gewoon', is de verklaring van Barouk. 'Ik had een beetje gedronken en liep richting huis.' De rechter: 'Maar u had een fiets bij u, waarom liep u dan? Barouk: 'Ik had een lekke band. En ook de ketting ligt eraf.'

Dat is ook precies de reden dat hij een stok op zak heeft, vertelt Barouk. Om de ketting er op te leggen en voor zijn lekke band. Hoe hij die precies wil maken met de stok, daar komt geen antwoord op. 'Die stok kun je ook gebruiken om ramen mee open te maken', merkt de officier van justitie op. 'Nee, nee', Barouk zweert dat hij hem daar niet voor wilde gebruiken.



'Onverstandig om 's nachts over straat te lopen'

'Boven de 50 komt de wijsheid', zegt de officier over het besluit van Barouk om te stoppen met de drugs en de misdaad.Toch gelooft hij zijn verhaal niet. 'Met uw verleden is het onverstandig om 's nachts over straat te lopen met een stok die je gebruikt om auto's open te breken.'

Ook het verhaal dat Barouk de gestolen spullen op straat vond of kocht op de markt, gaat er bij hem niet in. Hij eist drie maanden gevangenisstraf waarvan een maand voorwaardelijk. Dat is te veel vindt zijn advocaat. Die wil vooral zien dat Barouk in de hulpverlening blijft.



'Veroordeeld voor mijn verleden'

Aan het einde van zitting krijgt Barouk nog een keer het woord: 'Ik word veroordeeld voor feiten uit mijn verleden', zegt hij in gebroken Nederlands. 'Het was iemand anders, er wonen tweehonderd junkies in die buurt.'

De rechter twijfelt niet: 'Wat mij betreft heeft u het gedaan.' Hij legt 52 dagen cel op, waarvan veertig voorwaardelijk. Dat betekent dat Barouk niet meer de cel in hoeft en onder behandeling blijft. 'Het belangrijkste is die behandeling, zodat u niet meer over straat gaat zwerven.'

In het kader van de privacy zijn de namen van de verdachten gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?