Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Parkieten gevonden in afvalcontainer (Foto: Twitter/Wag_VHT_Peter)

SASSENHEIM - In een afvalcontainer in Sassenheim zijn woensdag twee nog levende parkieten aangetroffen. De vogeltjes werden gevonden door vuilsnismannen. Eentje was helaas zo verzwakt dat het dier korte tijd later is overleden.

Het ander vogeltje is ondergebracht in een asiel. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de dieren of waar ze vandaan komen. De twee vogeltjes werden gevonden in de omgeving van de Margrietstraat in Sassenheim.



LEES OOK: VIDEO: Vliegende reiger zet parfumerie op stelten