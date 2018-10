Deel dit artikel:













Parkieten gevonden in afvalcontainer: 'Ik hoorde allemaal lawaai' (Foto: Twitter/Wag_VHT_Peter)

SASSENHEIM - In een afvalcontainer in Sassenheim zijn woensdag twee nog levende parkieten aangetroffen. De vogeltjes werden gevonden door vuilnismannen. Eentje was helaas zo verzwakt dat het dier korte tijd later is overleden.

Rond 11.00 uur woensdagochtend werden de vuilnisbakken in de Margrietstraat in Sassenheim geleegd. 'Het vuilnis werd opgehaald toen ik opeens allemaal lawaai en geschreeuw hoorde', vertelt Angela. 'Een vuilnisman schreeuwde, dit kan toch niet, dit is onmenselijk! Ik dacht dat het om een kat ging of zo, maar het bleken twee vogeltjes te zijn.' De beestjes zaten in een afvalcontainer die aan de straat was gezet om te worden geleegd. Of de eigenaar van de bak iets te maken heeft met de dieren, is volgens Angela niet duidelijk.

Schoenendoos met gat Angela had nog een schoenendoos thuis staan met een gat erin. Daar heeft ze de beestjes ingestopt en de Dierenambulance gebeld. Die was snel ter plaatse, waarna ze naar het asiel zijn gebracht. Voor een van de vogeltjes kwam de hulp te laat.



