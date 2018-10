Deel dit artikel:













Uitslaande brand in woning Naaldwijk Brand in een huis aan De Dintel in Naaldwijk | Foto: Regio 15

NAALDWIJK - In een woning aan De Dintel in Naaldwijk is woensdagmiddag brand uitgebroken. Volgens de brandweer werd de brand rond 16.00 uur gemeld. Het vuur ging met veel rook gepaard, en de vlammen zijn kort uitslaand geweest aan de achterkant van de woning, legt een brandweerwoordvoerder uit.

'De brand woedde op de eerste verdieping en de zolder van een vrijstaande woning. Daar heeft de brand erg veel schade aangericht', zegt de brandweerwoordvoerder. 'Wat de oorzaak van de brand is kunnen we nu nog niet zeggen en wordt onderzocht.' Tijdens de brand was een bewoner thuis. Hij heeft rook ingeademd, maar hoefde na onderzoek in de ambulance niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.