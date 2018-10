Scooter- en brommerverbod in Alphen: 'Ze rijden de naad uit je broek'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Sinds vorige week mogen er geen scooters en brommers door het centrum van Alphen aan den Rijn rijden. De gemeente wil met deze maatregel het winkelgebied aantrekkelijker maken. Wie wel op de scooter door het centrum gaat, krijgt een boete.

'We hebben camera's en die registreren dat allemaal feilloos', zegt Kees van Velzen (CDA), wethouder in Alphen aan den Rijn. 'De bekeuringskans is dus honderd procent.'

Volgens Van Velzen heeft de invoering van het verbod meerdere redenen. 'Het heeft te maken met twee dingen. Aan de ene kant gaat het om veiligheid. Mensen willen niet omver gereden worden en dat gebeurt toch regelmatig. En aan de andere kant investeert Alphen heel erg in het aantrekkelijker maken van het centrum en het winkelgebied.'



'Naad uit je broek'

Sommige inwoners van Alphen vinden het niet erg dat er een verbod is gekomen. 'Ze rijden je broek uit je naad', zegt een mevrouw. 'Ik vind het een heel goed plan. Ze komen soms met een rotgang aanrijden, dan schrik je je kapot.'

Het scooterverbod geldt voor onder andere de Julianastraat en de Raadhuisstraat. Fietsers mogen, behalve op de Van Manderloosstraat, nog wel in de winkelstraten fietsen, maar daarbij moeten ze zich aanpassen aan de voetgangers. 'We vragen aan de fietsers, gedraag je als gast', zegt Van Velzen. 'Je mag dus fietsen, maar als het druk is, stap dan van de fiets af en wandel. Het is een wandelgebied, dus wandelen gaat voor.'

LEES OOK: Niet meer op je snorfiets door de Grote Marktstraat in Den Haag