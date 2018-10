Deel dit artikel:













Tweede stunt blijft uit voor Kiki Bertens in WTA Finals Kiki Bertens aan service tegen Sloan Stephens in de WTA Finals. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Het is tennisster Kiki Bertens niet gelukt om ook haar tweede wedstrijd in de WTA Finals te winnen. Zowel de 26-jarige Wateringse als haar één jaar jongere opponente Sloan Stephens haalden een hoog niveau in Singapore, maar de Amerikaanse zegevierde uiteindelijk na drie sets: 7-6, 2-6, 6-3.

Bertens bood Stephens uitstekend partij. In de derde set nam ze een 2-0 voorsprong, maar daarna raakte ze de controle over zichzelf en over haar spel kwijt. Ook haar coach Raemon Sluiter kon tijdens een korte pauze op de baan geen uitkomst meer bieden. Na twee uur en 21 minuten stapte ze als verliezer naar het net. Bertens had maandag in haar eerste wedstrijd gestunt met een knappe overwinning op drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber. Ze verloor de openingsset (6-1), maar knokte zich terug en trok de partij vervolgens met 6-3, 6-4 naar zich toe.

Alsnog kwalificatie afdwingen Met een overwinning op Stephens had ze zich als eerste speelster al kunnen plaatsen bij de laatste vier. Bertens moet vrijdag in haar laatste groepswedstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka, die al twee keer verloor bij het lucratieve eindejaarstoernooi, alsnog kwalificatie zien af te dwingen. LEES OOK: Pittige loting voor Bertens tijdens groepsfase WTA Finals