Voetbaltoernooi tussen politie en hangjeugd: 'Zij zijn geen partij'

DEN HAAG - Politie en hangjongeren kunnen wel eens tegenover elkaar staan. In de Haagse wijk Segbroek was dat woensdag het geval, maar dan met voetbalschoenen aan. Niet alleen leveren de wedstrijden verbroedering op, voetbal- en politiescouts speurden het veld af op zoek naar talent.

Voor politieagenten in de Haagse wijk Segbroek is het gedrag van sommige jongeren nog weleens een uitdaging. Het politieteam zond daarom het idee naar de gemeente Den Haag om een voetbaltoernooi te organiseren, om de band tussen agenten en een bepaalde groepen jongeren te verbeteren.

'Want voetbal verbroedert', zegt Steven Oemar, hoofdagent van wijkteam Segbroek. 'De jongens zijn vaak baldadig, luisteren niet naar de politie en zijn soms met dingen bezig waar ze niet mee bezig moeten zijn.'



'Verwacht betere conditie van de politie'

Oemar en de jongeren zijn het erover eens dat de sfeer erg goed is en het toernooi een succes. De oudere jongeren zijn wel unaniem hard in hun oordeel over de conditie van de politieagenten: 'Eerlijk, mevrouw... ze zijn geen partij.' En een andere jonge speler, ietwat teleurgesteld: 'Ik had wel verwacht dat ze een betere conditie hadden, ze zijn van de politie.'

Voetbalscouts van ADO Den Haag en Feyenoord, maar ook politiescouts, gingen op zoek naar talenten. ADO zou één jongen hebben benaderd. Vooral de jongere jongens hielden de scouts goed in de gaten en gaven toe dat ze erg hun best deden om gescout te worden. 'Het is toch een droom om profvoetballer te worden', zegt één van de ventjes.



Mogelijk geschikt voor politievak

Op de vraag of ze ook graag voor de politie worden geschout, was het antwoord in koor: 'Neeee!' Zelfs niet wanneer een carrière als profvoetballer er niet in zit. 'Dan beginnen we een eigen zaak', zeggen de jongens zelfverzekerd. Toch heeft de politie twee jongens of meisjes op het oog die mogelijk geschikt zijn voor het politievak, verklapt hoofdagent Oemar.

LEES OOK: Vier 65-plussers uit Leiderdorp doen gooi naar Nederlands voetbalteam